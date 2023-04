De Utrechtse topscorerslijst: Waterink nog maar één treffer verwijderd van koppositie

Waterink is de laatste weken omhoog geslopen in de Utrechtse topscorerslijst. Vorige maand zei de spits het volgende over de lijst: "Ik kijk er wel eens naar, maar ik ben er niet zo mee bezig", aldus Waterink. Vervolgens voegde hij er fluisterend en lachend aan toe: "Maar toch ook weer wel. Daar sta je voor, goals. Ik heb in het verleden weleens bovenaan gestaan. Dat is wat je wil." En dat staat hij dus bijna. Dat komt ook doordat koploper Bouw op 4 maart voor het laatst wist te scoren.