Volleyballers Keistad ondanks titel in topdivisie niet naar eredivisie: 'In het volleybal werkt dat anders'

De ploeg uit Amersfoort sluit niet uit dat de stap naar de eredivisie in de toekomst alsnog gemaakt niet uit, aldus Ruijterlinde. "We hebben de afgelopen jaren bewezen dat we het prima op orde hebben in Amersfoort. Leuke entourage om de wedstrijden, en sinds we in de Amerena zijn gaan spelen trekken we veel publiek."