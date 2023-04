PSV-trainer Ruud van Nistelrooij over Spakenburg-PSV: 'Een halve finale is altijd een hele grote wedstrijd, tegen wie je ook speelt'

"Ik heb niet met de mensen van FC Utrecht gesproken of er sprake was van onderschatting of dat er die dag andere factoren speelden", zegt Van Nistelrooij. "Voor ons is het zaak dat we daar morgen op ons best zijn, omdat je een finale wil halen." Maar met die instellingen begonnen FC Utrecht en FC Groningen vermoedelijk ook aan de wedstrijd tegen Spakenburg.