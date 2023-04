Door de Lens van Ankie: Triton heerst weer op eigen water

Daar zijn ze: de mannen van Triton in hun Oude Vier. Zou het ze deze keer lukken? Als het aan initiator Kaj Hendriks ligt wel. Dit staat zó hoog op zijn lijstje. Hij is er meer dan klaar voor. Tien minuten later staat de wereld op zijn kop. Triton heeft gewonnen! Voor het eerst sinds 52 jaar kunnen de leden van de vereniging zoals het volgens de traditie betaamd met slechts een das om hun nek het water inspringen om hun winnaars te feliciteren. Nooit zag ik een kapitein zo trots en vastberaden blijven op zijn zinkende boot. Hij weet de vloek is eindelijk verbroken.