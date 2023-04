Bekersprookje Spakenburg eindigt in de halve finale tegen PSV: 'Wereldgoal maar toch zuur dat we het niet hebben gered'

Toen Spakenburg verslagen leek was het Dwayne Green die van ruim dertig meter snoeihard uithaalde en PSV-keeper Drommel wist te verrassen. De bal suisde in de bovenhoek. Spakenburg had zijn goal en PSV leek wat aangeslagen op een kolkende Westmaat. "Het was inderdaad een wereldgoal, maar het is toch zuur dat we het niet hebben gered", reageerde Green na afloop. "Nee, we mogen zeker trots zijn. Dat is waar. Het stond goed en we hebben alles gegeven. Ze moesten zelfs tijdrekken."