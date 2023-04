Van de Zandschulp ook uitgeschakeld in dubbel

Veenendaal - Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn er in Marrakech niet in geslaagd de halve eindstrijd van het dubbelspel te bereiken. De twee beste tennissers van Nederland, in het enkelspel, verloren in de kwartfinales met 7-6 (3) 4-6 10-8 van de Indiërs Sriram Balaji en Jeevan Nedunchezhiyan.