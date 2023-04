Live op Radio M: De laatste strohalm voor IJsselmeervogels en de start van de honkbalcompetitie

Provincie Utrecht - Vier dagen na de bekerwedstrijd tegen PSV doen we vanmiddag live verslag van het bezoek van Spakenburg aan tweede divisiekoploper AFC. Ook volgen we buurman IJsselmeervogels dat in de strijd tegen degradatie thuis speelt tegen Kozakken Boys en GVVV, dat zich in Harkema moet herpakken na de nederlaag in de topper tegen ACV. Ook zijn we bij de honkballers van UVV, die hun eerste thuisduel spelen na de promotie naar de hoofdklasse. Tegenstander is RCH.