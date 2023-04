Gehavend FC Utrecht krijgt FC Groningen op de knieën: 'We hebben dit vorige week al ingezet'

De tweede helft was net als de eerste helft bijzonder matig. FC Groningen wilde wel, maar was niet bij machte om het FC Utrecht lastig te maken. Invaller Bas Dost besliste de wedstrijd. Daardoor heeft FC Utrecht weer even wat lucht op plaats zeven. "Hier word ik voor betaald!" lachte Dost. "Ik had eindelijk eens geen pijn. Dat was fijn. En die goal hadden we ingestudeerd. Mooi om te zien dat het lukt. Dat is het mooiste wat er is."