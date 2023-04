LIVEBLOG: FC Utrecht en FC Groningen hebben zege hard nodig

Utrecht - FC Groningen - FC Utrecht is op voorhand al een beladen wedstrijd. De thuisclub hoopt vrijdagavond de laatste strohalm te grijpen om in de eredivisie te blijven. Ook de supporters van FC Utrecht eisen niets minder dan drie punten. De wedstrijd is live te horen in Namen & Rugnummers Live op Radio M Utrecht 93.1FM en te volgen via dit Liveblog.