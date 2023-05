De amateurtransfers van 2023: Admiraal van Spakenburg naar eredivisionist Sparta

Sportlust '46 heeft zich voor komend seizoen versterkt met Terence Groothusen. De aanvaller is Arubaans international en speelde afgelopen seizoen nog in de voorronde van de Champions League voor Hibernians FC uit Malta. De 26-jarige Groothusen speelde in Nederland speelde onder meer voor FC Dordrecht en Kozakken Boys en in de Duitse competitie voor Alemannia Aachen.