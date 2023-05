De amateurtransfers van 2023: DHSC pikt spits op bij Achilles Veen

Mats Heus sluit komend seizoen aan bij de A-selectie van Hercules. De jonge doelman komt over van Alphense Boys. Heus die al enkele weken heeft meegetraind met de Utrechtse derdedivisionist, is blij met zijn nieuwe club. "Hercules is een mooie club die met zowel het eerste elftal als de O21 op een hoog niveau speelt, dit geeft voor mij voldoende mogelijkheden om mij in trainingen en wedstrijden verder door te ontwikkelen", aldus Heus op de clubsite.