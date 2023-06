De amateurtransfers van 2023: Spakenburg, IJsselmeervogels en Eemdijk presenteren aanwinst

Kian Visser is niet langer speler van DOVO. De aanvaller keert terug naar Friesland. Visser stapte afgelopen zomer over van Harkemase Boys naar IJsselmeervogels maar kreeg daar weinig speeltijd. Daarom vertrok hij in de winterstop op huurbasis naar DOVO, waar hij ook komend seizoen zou spelen. Door die overeenkomst is nu een streep gezet. Daarnaast maakt DOVO de namen van nog eens acht vertrekkers bekend (zie onder).