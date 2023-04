De amateurtransfers van 2023: Willems van IJsselmeervogels naar GVVV en veel andere transfers

Provincie Utrecht - Matthijs van Nispen is volgend seizoen weer in het shirt van DOVO te zien. De 25-jarige middenvelder komt over van De Treffers. Afgelopen zomer bewandelde de middenvelder de omgekeerde weg. Bij de club uit Groesbeek stond Van Nispen dit seizoen slechts vijf keer in de basis. Van de 2520 mogelijk speelminuten maakte hij er niet meer dan 554.