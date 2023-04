SCHC verliest na shootouts van Den Bosch in EHL.

Den Bosch was na ruim een half uur op voorsprong gekomen via Laura Nunnink. In de 37e minuut maakte Yibbi Jansen gelijk namens de Bilthovenaren. In de resterende 33 minuten werd niet meer gescoord, waarna er shoot-outs volgden. Daarin misten Jansen, Kyra Fortuin en Xan de Waard namens SCHC. Bij Den Bosch miste alleen Pien Sanders.