Spakenburg verovert zeldzame driepunter bij AFC: 'Trots op de ploeg'

Aan de spelers van Spakenburg was niet af te zien dat ze afgelopen dinsdag nog de halve finale van de KNVB Beker speelden tegen eredivisionist PSV. "Ik vind het heel knap wat we als team gedaan hebben vandaag. Er zat veel energie in", aldus Spakenburg-speler Jan van Diermen. "De laatste tien minuten waren wel even pittig. Maar als je drie punten wil dan kost het bloed, zweet en tranen."