Van de Zandschulp naar tweede ronde in Monaco

Van de Zandschulp begon moeizaam aan de wedstrijd tegen een opponent die op de wereldranglijst veertig plaatsen lager staat. Hij verloor direct zijn opslag, kwam nog terug tot 2-2 maar leverde de eerste set in. Ook in de tweede set had hij het zwaar en overleefde twee matchpoints. De tiebreak die noodzakelijk was won hij overtuigend met 7-2.