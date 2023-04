Dennis Higler scheidsrechter bij FC Utrecht - FC Twente

Utrecht - Dennis Higler is komende zondag de scheidsrechter bij de eredivisiewedstrijd FC Utrecht - FC Twente. De voormalige Amersfoorter wordt in de Galgenwaard geassisteerd door Mario Diks en Jost van Zuilen. Stan Teuben is de vierde offcial. Martin van de Kerkhof is de VAR bij het duel dat om 14.30 uur begint.