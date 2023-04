De 7 beste plekken om de Arno Wallaard Memorial van dichtbij te beleven, wij fietsten de route

De Arno Wallaard Memorial doorkruist uiteraard het geboortedorp van Arno Wallaard. Bij Café het Zwarte Paard is het traditiegetrouw de hele dag gezellig rondom de wedstrijd. Men schenkt daar ook het bier van de memorial: Poldrièn. En je zou zomaar een renner de botersloot in kunnen zien vliegen, want dat is in het verleden al eens gebeurd.