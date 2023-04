Ramon Hendriks dit seizoen niet meer in actie voor FC Utrecht

Hendriks was dit seizoen al een tijd uitgeschakeld met een kruisbandblessure. Daar is dit keer geen sprake van. "Natuurlijk baal ik er enorm van", stelt Hendriks. "Maar tegelijkertijd is er sprake van relatieve opluchting, omdat ik niet opnieuw kruisbandletsel heb opgelopen. Ik ga andermaal keihard werken aan mijn herstel en focus me volledig op een succesvol seizoen 2023/2024."