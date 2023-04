Live op Radio M: het mogelijke kampioenschap van Eemdijk en de Arno Wallaard Memorial

Bunschoten-Spakenburg/Meerkerk - In de vierde divisie B is het al lang niet meer de vraag of, maar vooral wanneer Eemdijk kampioen wordt. Dat zou vanmiddag kunnen gebeuren. Namen & Rugnummers is er uiteraard bij. Verder zijn onze verslaggevers vanmiddag bij FC Lisse - IJsselmeervogels, Spakenburg - De Treffers en de wielerklassieker de Arno Wallaard Memorial.