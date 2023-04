FC Utrecht met Bas Dost tegen FC Twente: 'Ik weet niet of ik 90 minuten volhoud, maar ik kom een eind'

Dost is dus weer terug. En dus lijkt het aannemelijk dat technisch directeur Jordi Zuidam met de spits in gesprek gaat over een langer verblijf bij FC Utrecht, waar zijn contract komende zomer afloopt. "Hij heeft me daarover aangesproken. Meer nog niet", zegt Dost, die er open in staat. "Ik ben er niet uit en ik leef erg in het nu. We hebben nog zes mooie potjes en de play-offs. Maar ik ben absoluut niet bezig met volgend jaar."