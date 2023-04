Domper voor IJsselmeervogels in de week voor de derby: 'Komt wel even aan'

Na twee zeges op rij was er wat hoop aan de rode zijde van de Westmaat. Maar winst zat er niet in voor IJsselmeervogels. Al na een kwartier kwamen de Rooien op achterstand door een benutte penalty van Tom Noordhoff. Dat was tegen de verhouding in, maar de ploeg van trainer Gert Jan Karsten kon voor rust niet scoren.