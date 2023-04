Titelfeest voor winnend Eemdijk nog even uitgesteld: 'Alvast een klein drankje erop drinken'

De titel in de vierde divisie kan Eemdijk bijna niet meer ontgaan. Alleen in theorie kan achtervolger Swift, dat met 1-0 won bij Huizen, nog kampioen worden. Het gat is 14 punten met nog vijf duels te gaan. Die andere achtervolger, Genemuiden, speelde gelijk en is uitgeschakeld in de titelstrijd.