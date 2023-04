Lars van den Berg reed in kopgroep Amstel Gold Race met Pogacar: 'Super mooi'

"Dat was super mooi", vertelt de renner uit De Meern een dag later. "Van te voren had ik dat ook niet verwacht, maar het was wel een bijzonder moment." Na 200 van de 260 kilometer koers moest hij lossen. Dat hij de toppers in de finale niet bij kon houden, dat had Van den Berg ingecalculeerd. "Dat is niet zo gek. Met het voorjaar dat ik heb gehad heb ik weinig koers in de benen. Het beste was er vanaf, zo eerlijk moet je zijn."