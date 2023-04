Spakenburg-middenvelder Boy van de Beek is terug en gaat weer: 'Andere prioriteiten'

"Ik ben blij dat Chris (De Graaf, de trainer, red.) het aandurfde", zegt Van de Beek na de wedstrijd, waarin hij in de rust werd vervangen door Jan van Diermen. "Het is toch de eerste keer. Ik ben opgelucht dat het redelijk is gegaan." Toch rekent hij er niet op dat hij zaterdag in de derby tegen buurman en aartsrivaal IJsselmeervogels opnieuw in de basis staat. "Nick Verhagen kon vandaag niet spelen, daarom speelde ik. Volgende week is Nick er weer bij, dus ik verwacht gewoon dat hij speelt. Ik kan ook nog geen volledige wedstrijd spelen omdat ik daar fysiek nog niet toe in staat ben."