VV Utrecht tegen Sneek op jacht naar landstitel: 'Vorm van de dag gaat beslissend zijn'

Mogaddasian kiest er dus voor om na drie zeer succesvolle jaren te vertrekken bij VV Utrecht. Hoewel hij twijfelde was blijven geen optie voor de coach. Hij wilde verder professionaliseren en dat is in Utrecht nog niet mogelijk. "Ik wilde dat we aantrekkelijker zouden zijn voor speelsters die veel meer willen trainen dan we nu doen. Maar dat is het niet geworden. Terugkijken heeft niet zoveel zin. Mijn taak was om zo goed mogelijk te presteren en ik denk dat we dat gedaan hebben."