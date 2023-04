Edward Sijahailatua nieuwe trainer Saestum

Sijahailatua komt over van Be Quick, dat net als Saestum in topklasse speelt. Eerder werkt hij ook in de topklasse bij Eldenia. Bij Saestum moet hij gaan bouwen aan een nieuw elftal, omdat naar verwachting veel speelsters van de huidige selectie de club zullen verlaten. "We waren dus niet alleen op zoek naar een trainer met ervaring in de topklasse, maar ook iemand die weer wil bouwen aan een team dat in de topklasse kan strijden op de titel", zegt manager vrouwenvoetbal Ido Reitsma van Saestum.