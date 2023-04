Meijering wordt prof bij Movistar

Meijering traint in Nederland al met haar nieuwe teamgenoten, waaronder Annemiek van Vleuten en Floortje Mackaij (Woerden). De Biltse maakt een bliksemcarrière door in het wielrennen. Nadat ze haar Master of Science in Finance and Economics haalde en als docent werkte aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht, heeft ze wielrennen en werk altijd gecombineerd. Dit seizoen is pas de eerste die volledig in het teken staat van de topsport. Bij de amateurs had ze al enkele goede resultaten op nationaal niveau.