'Rooie' De Harder werd in 2018 kampioen met Eemdijk: 'Absoluut niet mooi dat kampioensduel nu samen valt met Derby'

Komende zaterdag is Eemdijk bij winst opnieuw kampioen van de vierde divisie B. In 2018 was ook een overwinning genoeg. "Maar toen was het wel wat spannender. Wij werden op de laatste speeldag kampioen. Er konden toen nog drie clubs kampioen worden", zegt De Harder. "We hadden nog één kans. Dat was winnen op Urk. En dat deden we."