Live op Radio M: De mogelijke titel van Eemdijk, en de voorlopig wellicht laatste derby

Bunschoten-Spakenburg - Namen & Rugnummers staat vanmiddag vrijwel geheel in het teken van de wedstrijden in Bunschoten-Spakenburg. Daar staat de derby tussen IJsselmeervogels en Spakenburg op het programma, terwijl een paar kilometer verderop Eemdijk de titel in de vierde divisie moet gaan pakken. In de betrekkelijke luwte zijn we ook bij Staphorst-GVVV en in de ereklasse rugby bij Haarlem tegen Eemland.