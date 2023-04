Ziekenboeg FC Utrecht loopt leeg voor treffen met Feyenoord

"Da's inderdaad heel lang geleden, maar ik kijk er wel naar uit", zegt Toornstra. "Ik hoop dat wij een goeie wedstrijd op de mat kunnen leggen en met een resultaat weg kunnen gaan." Daarbij hoopt de routinier dat FC Utrecht beter gaat spelen nu de druk weg is omdat plaatsing voor de play-offs wel zo'n beetje binnen is. "We winnen wedstrijden niet makkelijk, we moeten er heel hard voor werken. Wij willen ook wel weer eens met 2 of 3-0 winnen. Maar ik weet ook zondag niet de uitgelezen mogelijkheid is."