FC Utrecht-spits Bas Dost: 'Dat ik al bij Emmen getekend heb is onzin'

Of Dost ook volgend seizoen in de Galgenwaard zal spelen is nog de vraag. "Ik twijfel", zegt Dost, die ontkent dat hij al bij Emmen zou hebben getekend. "Bij Emmen vinden ze het een mooi verhaal, als ik mijn carrière afsluit bij de club waar het ook is begonnen. En het is natuurlijk ook een mooi verhaal. Maar er is niets getekend."