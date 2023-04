IJsselmeervogels houdt hoop levend na spectaculaire zege op Spakenburg: 'We waren de beste'

IJsselmeervogels begon brutaal. Spakenburg werd bij vlagen overlopen, maar uit het niets maakten de Blauwen de openingstreffer. Luuk Admiraal omspeelde na een fraaie aanval de keeper voor de 0-1. In de 13e minuut was het opnieuw Admiraal die dreigend was. Alleen op de keeper probeerde hij het dit keer met een lob in de verre hoek, maar de bal ging net voorlangs. Twee minuten voor rust kopte Kai Heerings bijna raak in een slotoffensief van IJsselmeervogels. De inzet op de corner van Bradley Martis ging via de grond naast.