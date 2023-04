Door de Lens van Ankie: 'UUU-TE-RECHT tada tata'

Al na een paar mooie rally’s blijkt dat het ook op dit niveau kan verkeren in deze bijzondere sport. Waar de vrouwen van Sneek moreel gesterkt door de voorafgaande winst goed beginnen, laten de speelsters van VVU zich het gras niet zomaar onder de voeten vandaan maaien. Ze laven zich ongegeneerd aan de warmte van hun enthousiaste thuispubliek en nemen de regie al snel in handen. Ik voel het aan mijn theewater: het is niet meer de vraag of ze gaan winnen, maar wanneer. Vier sets later valt alle spanning van ze af. Oorverdovend. De wil om te winnen zit diep van binnen. Het moet er uit. Oogsttijd is begonnen.