Live op Radio M: Woudenberg op titeljacht en topper in rugbycompetitie

Provincie Utrecht - In Namen & Rugnummers vanmiddag veel aandacht voor de streekderby tussen het Amersfoortse ASC Nieuwland en Woudenberg in de 2e klasse. Woudenberg is bij winst kampioen. Verder Montfoort SV'19 - HBOK; de mannen van Gert Kruys zijn in de 1e klasse in de achtervolging op koploper BOL. In de ereklasse rugby ontvangt nummer 2 RC Eemland koploper Haagsche en we zijn bij honkbal, Quick tegen Amsterdam Pirates; ook al in Amersfoort. De voetbalcompetities in de 2e, 3e en 4e divisies liggen dit weekend stil.