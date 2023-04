Live op Radio M: de degradatie van Voordaan en de strijd van Kampong om een Europees ticket

Kampong - Pinoké in de hoofdklasse is voor de Utrechters de volgende wedstrijd in de race om eerste te worden in de reguliere competitie. Kampioen worden betekent dat je de beslissende wedstrijd in de halve finale en de finale van de play-offs thuis speelt. Bovendien, en dat is ook niet onbelangrijk, plaatst de winnaar van de reguliere competitie zich alvast voor de European Hockey League.