Mannen en vrouwen UZSC beginnen slecht aan de play-offs

De mannen van UZSC begonnen goed aan de uitwedstrijd tegen AZC en stonden na vier minuten met 3-1 voor. Aan het einde van de eerste periode had AZC de zaak weer gelijk getrokken: 3-3. Na de tweede periode, waarin UZSC opnieuw twee keer op voorsprong kwam, was het 5-5. In het derde kwart pakte AZC een 7-6 voorsprong, die in het laatste kwart werd uitgebouwd tot 8-6. Via Sook Willemsen werd het uiteindelijk 8-7.