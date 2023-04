Overtuigende zege in rugbytopper bezorgt Eemland koppositie: 'Echt een mentale boost'

Dat het kampioenschap binnen is, daar willen de Eemland-spelers nog niet aan denken. "Het is leuk om te zien, er komen meer mensen op af en de sport groeit. Dat is heel mooi", geeft De Wit aan. "Je gaat daardoor ook net dat stukje harder. Het is nog te vroeg dat we de beste zijn. We moeten nog tegen Dukes en daarna een halve finale. Wij zijn de beste? Dat is veel te vroeg. Maar we hebben er allemaal zin in."