Spakenburg-spits Van der Linden topscorer van KNVB Beker

In de finale tussen Ajax en PSV heeft niemand Van der Linden weten in te halen. De spits maakte de vier bekertreffers in vijf duels. Hij maakte er twee tegen FC Groningen en hij wist eenmaal te scoren tegen Katwijk en FC Utrecht. Van der Linden wist ook te scoren in de voorronde van het bekertoernooi tegen DOVO maar die treffer wordt niet meegenomen in de list.