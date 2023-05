Van den Berg vol ambitie aan de start Giro d'Italia: 'Ik heb al een aantal dagen omcirkeld'

De Giro d'Italia start dit jaar met een tijdrit over 18 kilometer in de Abruzzen en finisht drie weken later in de hoofdstad van Italië, Rome. Een speciale ronde, ook voor Van den Berg. "Ik heb er natuurlijk nog maar één gedaan, maar het is super speciaal. Het is eigenlijk elke dag een klassieker met zoveel mensen langs de kant. Dat blijft echt heel bijzonder. Je leeft natuurlijk wel in je eigen bubbel, want het is met veel verplaatsingen in de Giro. Het is echt opstaan, naar de koers, fietsen, lange verplaatsing, masseren, eten, slapen en dat drie weken lang, maar dat hoort erbij."