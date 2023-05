Door de Lens van Ankie: 'Take me out to the ball game'

Fietsend over Het Lint, op mijn weg hier naar toe, hoor ik aan de overkant van de sloot al een bekend geluid: "Pok". Het klinkt dof en helder tegelijkertijd. Ik herken het uit duizenden. Sinds ik aan het Máximapark woon, hoort het bij de geluiden waarmee ik elk weekend ontwaak. Met mijn ogen nog dicht doet het me steeds weer denken aan lang vervlogen tijden toen ik met mijn broer in New York was. Ik had destijds een wens en dat was een wedstrijd van de New York Yankees zien. Zien werd beleven. Het immense stadion, de liedjes, het wereldberoemde logo, de petjes en, het geluid van een honkbalknuppel die de bal raakt. Een herinnering voor het leven.