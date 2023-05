Robin Hensgens leidsman bij SC Cambuur - FC Utrecht

Utrecht - Robin Hensgens is zaterdagavond de scheidsrechter bij de uitwedstrijd van FC Utrecht tegen hekkensluiter SC Cambuur. De Limburger wordt in Leeuwarden geassisteerd door Dave Goossens en Dion Fikkert. Vierde official is Luuk Timmer, Serdar Gözübüyük is de VAR. SC Cambuur - FC Utrecht begint zaterdag om 20.00 uur.