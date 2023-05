KNWU: in 2023 is er motorbegeleiding politie voor wielerkoersen

Provincie Utrecht - Wielerbond KNWU zegt dat er een oplossing is gevonden voor de motorbegeleiding door de politie bij de geplande wielerkoersen in Nederland dit jaar. KNWU-voorzitter Wouter Bos meldde in een column op de website van de bond dat het voor 2023 is gelukt. "We zijn er nog lang niet, voorlopig is alleen 2023 gered, maar een belangrijke stap is het wel", laat hij weten.