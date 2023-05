Ode van Korneel: 'FC Utrecht vol erop zonder te janken'

Utrecht - Korneel Evers zit zaterdagavond noodgedwongen voor de tv als FC Utrecht het in Friesland opneemt tegen Cambuur Leeuwarden. Burgemeester Buma heeft besloten dat supporters van bezoekende ploegen niet welkom zijn. In zijn wekelijkse ode in Een Berg Sport heeft hij geen goed woord over voor dat besluit. En FC Utrecht? Dat moet zich er weinig van aantrekken.