Live op Radio M: 'Wij expres verliezen? Dat is een belediging!'

GVVV - Urk begint om 14.30 uur, bij de andere drie duels wordt een half uur later afgetrapt. In Namen & Rugnummers blikken we ook vooruit op SC Cambuur - FC Utrecht van vanavond, we volgen de wedstrijden van DHSC en Eemdijk in de vierde divisie en we brengen u het overige sportnieuws. Floris Mulder (niet die geblesseerde Sportlust-speler) is de presentator.