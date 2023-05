Live op Radio M: Utrechtse volleybalsters op jacht naar landstitel, amateurvoetbal en hockey

Een klasse lager is Hoogland koploper in de 3e periode. De ploeg van trainer Dick Kooijman strijdt dus nog mee voor een ticket in de play-offs, om langs die weg terug te keren in de derde divisie. Vanmiddag wacht de uitwedstrijd tegen LONGA'30 uit Lichtenvoorde. Die ploeg staat twee plaatsen en 1 punt onder Hoogland, maar er is een groot verschil in vorm: Hoogland haalde uit de laatste negen duels 25 punten, LONGA'31 10.