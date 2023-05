Dost en Douvikas samen in de spits bij FC Utrecht? 'Dat is één van de opties'

"Wij hebben het anders ingedeeld, en dat vond ik ook prima", zegt Van de Streek daarover. "We hebben met het team gepadeld, en dat was hartstikke leuk. Ik denk niet dat een oefenduel nodig was. We hebben de afgelopen weken hard getraind om onze zwakke punten te verbeteren. En tegen Cambuur moeten we laten zien dat we het wel kunnen."