FC Utrecht duwt Cambuur uit de eredivisie: 'Enige doel een Europees ticket'

Het volgepakte Cambuur Stadion, waar supporters van FC Utrecht niet welkom waren, was voor de aftrap nog in opperbeste stemming. De supporters zongen uit volle borst de geplaagde ploeg van trainer Sjors Ultee toe, maar na 37 minuten viel een doodse stilte in na een rake kopbal van Sander van de Streek. De oud-speler van Cambuur kreeg nadat hij gewisseld werd een staande ovatie van het Cambuur-publiek. "Dat deed me wel wat. Ik heb hier een geweldige tijd gehad en altijd een goede band met de fans gehad", reageerde Van de Streek. "Of ik bezig ben met een afscheidstournee? Het is te vroeg om die vraag te beantwoorden."