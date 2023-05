Hockeysters SCHC boeken ruime zege, Kampong definitief veilig na gelijkspel

De dames van SCHC staan na 21 gespeelde wedstrijden met 57 punten bovenaan in de competitie. SCHC was al zeker van deelname aan de play-offs. Nu zijn ze ook zeker van de eerste plek en daardoor hebben ze het ticket voor de Euro Hockey League al binnen. Verder hebben de dames van SCHC hierdoor in de play-offs het thuisvoordeel. Voordat de play-offs van start gaan is er nog een duel in de reguliere competitie.