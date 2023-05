Nederlaag bij duel met verhit einde doet Hoogland pijn: 'Zat blijkbaar oudzeer bij hen', zege voor Kampong

Kampog is de nummer twee van de competitie. Hoogland staat in de vierde divisie B in de middenmoot. Belangrijker voor de ploeg van trainer Dick Kooijman is de derde periode. Daarin staat de ploeg samen met Halsteren tweede achter kampioen Meerssen. Er staan nog drie duels op het programma. Als Hoogland de derde periode wint gaat het de play-offs om promotie in.